Politico: Некоторые страны ЕС опасаются последствий лишения Венгрии права голоса

Ряд стран ЕС опасаются последствий возможного лишения Венгрии права голоса. Об этом пишет Politico. По словам источников, в случае такого шага в будущем страны могут столкнуться с подобным вниманием к вопросам верховенства права в своих странах.
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