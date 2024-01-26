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Politico: Некоторые страны ЕС опасаются последствий лишения Венгрии права голоса

Politico: Некоторые страны ЕС опасаются последствий лишения Венгрии права голоса

Ряд стран ЕС опасаются последствий возможного лишения Венгрии права голоса. Об этом пишет Politico. По словам источников, в случае такого шага в будущем страны могут столкнуться с подобным вниманием к вопросам верховенства права в своих странах.

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