Россиянам запретят часто болеть: Больничные будут выдавать по новым правилам

Фото: kashin.info Важные новости России за неделю сообщают о том, что с 1 сентября 2025 года в нашей стране вступят в силу новые правила выдачи больничных листов, которые будут существенно изменять порядок их оформления и учета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии