Антифашист

45 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Зеличенок (Моисеева)
    совсем  охуел,мудакМельник пригрозил...
  • РоБот
    Верховный главнокомандующий "самой мощной армии Европы" обделался жиденько только от одной мысли о "полномасштабной а...Зеленский требует...
  • Виктор Пивоваров
    Как только  в России отменят мараторий на ВМ (высшая мера т.е. смертная казнь) наказания .....эти "партизаны"  само-р...США припугнули Ро...

Денис Жарких: «Раньше народ уничтожали нищетой, а теперь войной»

Денис Жарких: «Раньше народ уничтожали нищетой, а теперь войной»

Журналист и телеведущий Денис Жарких предрекает войну в Украине. У власти нет иного способа удержаться у руля, а народу нравятся революции и он угорает от патриотизма.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх