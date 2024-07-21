Кулинарный лагерь для подростков 10-16 лет «Летняя школа юных шефов»

Ваш ребёнок проявляет неподдельный интерес к готовке и хочет совершенствоваться в этом направлении? Специально для таких увлечённых кулинаров студия Юлии Высоцкой запускает летний лагерь, в котором дважды в неделю дети будут собираться в компании единомышленников и готовить популярные блюда по проверенным рецептам.