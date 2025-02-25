В Ивановской области не хватает лекарств: идёт расследование

Чиновники обвиняются в халатности из-за нехватки жизненно важных препаратов.В Ивановской области возбуждено уголовное дело в отношении чиновников департамента здравоохранения из-за серьезного дефицита медикаментов для пациентов с хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, астма и рак.