Маск отреагировал на конфликт Зеленского с Залужным одним символом

Американский миллиардерИлон Маск опубликовал восклицательный знак в ответ на пост бизнесмена Дэвида Сакса, который заявил об открытом конфликте между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным.
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