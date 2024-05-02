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Букмекеры считают, что «Фиорентина» и «Олимпиакос» сыграют в финале ЛК. «Астон Вилла» – вылетит

В Лиге конференций состоялись первые полуфинальные матчи. «Астон Вилла» уступила дома «Олимпиакосу» 2:4, «Фиорентина» выиграла на своем поле у «Брюгге» 3:2.

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