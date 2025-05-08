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В Москве возбуждено дело по факту продажи госнаград ветерана ВОВ

В Москве возбуждено дело по факту продажи госнаград ветерана ВОВ

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Полиция расследует дело о продаже госнаград советского и российского политического деятеля, дважды Героя Социалистического Труда, участника Великой Отечественной войны (ВОВ) Владимира Долгих, который скончался в 2020 году в возрасте 96 лет.

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