В Приморье ребенку пришлось две недели самостоятельно выживать в тайге

В Михайловском районе Приморья мальчик оказался в лесу и две недели выживал самостоятельно. Поисками занимались следователи-криминалисты, спасатели, военные и волонтеры, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России по Приморскому краю.