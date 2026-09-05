Россия получила предложение о временном прекращении ударов по Киеву по каналам спецслужб и Министерства иностранных дел, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с американскими переговорщиками в Кремле.
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