Новый виток эскалации: на подконтрольных Израилю Голанских высотах убиты 12 детей, Ливан отрицает причастность

ИЕРУСАЛИМ, 28 июля, ФедералПресс. Ливанское движение «Хезболлах» заявило о непричастности к удару по футбольному полю в городе Мадждаль-Шамс на Голанских высотах и объяснило инцидент с гибелью 12 человек падением ракеты ПВО Израиля.