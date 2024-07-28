Новый виток эскалации: на подконтрольных Израилю Голанских высотах убиты 12 детей, Ливан отрицает причастность

ИЕРУСАЛИМ, 28 июля, ФедералПресс. Ливанское движение «Хезболлах» заявило о непричастности к удару по футбольному полю в городе Мадждаль-Шамс на Голанских высотах и объяснило инцидент с гибелью 12 человек падением ракеты ПВО Израиля.
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