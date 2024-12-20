Контракт с лейблом после спора с коллегой о своей мечте?

Спойлер, Натали выиграла — она успешно подписала контракт с музыкальным лейблом «Музпоток» на срок в пять лет.
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