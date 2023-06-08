Fox News предупредил Такера Карлсона о нарушении условий контракта из-за запуска его шоу

Американский телеканал Fox News направил предупреждение своему бывшему ведущему Такеру Карлсону. Его обвиняют в нарушении условий контракта, пишет интернет-портал Axios со ссылкой на копию документа.
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