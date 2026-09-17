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От «Я — легенда» до «Эффекта бабочки»: вырезанные финалы известных фильмов, меняющие всё восприятие сюжета

От «Я — легенда» до «Эффекта бабочки»: вырезанные финалы известных фильмов, меняющие всё восприятие сюжета

Студийный монтаж и фокус-группы регулярно перекраивают судьбу крупных голливудских релизов. Стремление продюсеров угодить широкой публике нередко приводит к пересъёмкам, отправляющим изначальный режиссёрский замысел в корзину.

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