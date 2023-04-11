Аргументы недели

98 615 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Петров
    низкие рейтинги...могут... Только Байден, когда фальсифицировал прошлые свои выборы, не сильно уповал на рейтинги, де...Politico: низкие ...
  • Юрий анин
    Косачев: на сесси...
  • Ole Ole
    Победа России над неонацизмом и освобождение Руси неизбежны.  Будем верить в стратегию выжидания и подготовки к разгр...Военный блогер Жи...

Кто смотритель Орловского коррупционного заповедника?

Кто смотритель Орловского коррупционного заповедника?

Наше сегодняшнее расследование посвящено, казалось бы, простому вопросу: где посадки? Этот вопрос, правда, по другому поводу, задавал в своё время президент России.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх