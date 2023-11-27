The Times: Россия превратила зону СВО в самое большое минное поле в истории человечества

Эксперты ООН впечатлены масштабами минирования территории спецоперации.Управляющий программой по разминированию Организации Объединенных Наций (ООН) на Украине Пол Хеслоп считает, столь плотное и масштабное заминирования территории СВО, остановившее контрнаступление ВСУ, беспрецедентным.
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