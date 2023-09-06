ТОПОР ПРАВДЫ Мы что, в средневековье живём, чтобы наказывать за предательство Родины? Иной раз кажется, что именно этот вопрос «сидит» в головах у верхнего эшелона.
3 крупных патриотических скандала, где предатели остались безнаказанными
Комментарии
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Александр Платов
А тут и думать не о чем. Издревле на Руси говаривали - "Рыба с головы гниёт" ...
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3 час.
Егор П
щепотка власти в моем случае это только мое гражданское (попранное) право на справедливый суд, защиту государства и свободу мнения(я не про критику сейчас). По факту, единственная моя защита-моя голова и кулаки.
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2 час.
Александр Третьяк
таких как Баязитов нужно сажать и на долго
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1 час.
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