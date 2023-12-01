Количество тендеров на услуги по продвижению выросло на 70% за год

Анализируемые компании в 2023 г. на 73% чаще стали проводить тендеры на услуги по продвижению год к году, а уровень конкуренции на электронных торговых площадках между подрядчиками вырос в три раза, под данным «ТендерПро».
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