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Какой сегодня праздник – на календаре 10 февраля

Какой сегодня праздник – на календаре 10 февраля

Сегодня – 10 февраля – отмечается профессиональный праздник дипломатов. В день чествуют всех сотрудников Министерства иностранных дел: послов, консулов, представителей дипмиссий и корпусов, а также ветеранов ведомства и вспомогательный персонал.

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