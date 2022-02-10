Какой сегодня праздник – на календаре 10 февраля

Сегодня – 10 февраля – отмечается профессиональный праздник дипломатов. В день чествуют всех сотрудников Министерства иностранных дел: послов, консулов, представителей дипмиссий и корпусов, а также ветеранов ведомства и вспомогательный персонал.
Сегодня – 10 февраля – отмечается профессиональный праздник дипломатов. В день чествуют всех сотрудников Министерства иностранных дел: послов, консулов, представителей дипмиссий и корпусов, а также ветеранов ведомства и вспомогательный персонал.
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