Александр Скубченко: Украина нужна НАТО, чтобы воевала вместо Альянса, а не в Альянсе?

На июньском саммите НАТО в Вашингтоне обсудят перспективы членства Украины в Альянсе, но до приглашения не дойдет, предупредил посол США при НАТО Джулиан Смит: «В решении саммита будут новые формулировки по Украине относительно стремления Украины стать членом НАТО.