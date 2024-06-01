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Александр Скубченко: Украина нужна НАТО, чтобы воевала вместо Альянса, а не в Альянсе?

Александр Скубченко: Украина нужна НАТО, чтобы воевала вместо Альянса, а не в Альянсе?

На июньском саммите НАТО в Вашингтоне обсудят перспективы членства Украины в Альянсе, но до приглашения не дойдет, предупредил посол США при НАТО Джулиан Смит: «В решении саммита будут новые формулировки по Украине относительно стремления Украины стать членом НАТО.

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Комментарии
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Eduard
Имлучше в альяньсе,но это пока незаконно!
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