КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

КНДР произвела пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. По сообщению телеканала NHK, ссылающегося на Минобороны Японии, запуск ракеты Северной Кореи стал самым продолжительным в истории, продлившись 1 час 26 минут.
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