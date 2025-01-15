Росприроднадзор требует с института 23,6 млн за добычу воды в Липецкой области

Надзорное ведомство уличило акционерное общество «Государственный Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт химии и технологии элементоорганических соединений» в безлицензионной добыче подземных вод.
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