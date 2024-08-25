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У границы с Россией в Финляндии создают вспомогательный штаб НАТО, а боевики массово бегут с позиций в ДНР: Карта специальной военной операции на Украине на 25 августа 2024 года

У границы с Россией в Финляндии создают вспомогательный штаб НАТО, а боевики массово бегут с позиций в ДНР: Карта специальной военной операции на Украине на 25 августа 2024 года

У границы с Россией в Финляндии создают вспомогательный штаб НАТО, а боевики массово бегут с позиций в ДНР: Карта специальной военной операции на Украине на 25 августа 2024 года Юлия СоколоваУкраинские войска начали отступать с восточных позиций в селе Карловка, расположенном в Донецкой Народной Республике.

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