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Живая Кубань

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Заморозят счета и отберут машины: Госдума приняла пакет наказаний для сбежавших релокантов

Заморозят счета и отберут машины: Госдума приняла пакет наказаний для сбежавших релокантов

Заморозят счета и отберут машины: Госдума приняла пакет наказаний для сбежавших релокантовГосдума утвердила закон об ограничениях для тех, кто уехал за границу и не хочет отвечать по приговору суда.

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