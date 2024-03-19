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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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«Я теперь никого не боюсь, Россия своих не бросает!»: Украинка пришла в детский восторг после получения российского паспорта

«Я теперь никого не боюсь, Россия своих не бросает!»: Украинка пришла в детский восторг после получения российского паспорта

Обычный российский паспорт не вызывает у нас особых эмоций, он либо лежит в кармане, либо хранится в шкатулке и извлекается только с целью удостоверения личности в различных конторах с которыми приходится сталкиваться по жизненной необходимости.

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Комментарии
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А
Алексей
Надо-бы это хохлам прочитать, вот &quot;обрадуются&quot;.
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5 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
Ща хохлы ее срочно на миротворец-зраднык внесут.
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3 час.
Galina Adler
😍👍😇
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2 час.

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