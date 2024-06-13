Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

881 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Руслан Техажев
    Все как всегда: трубы трубят, пресса шумит, в офисах МВД столпотворение, а на выходе-пшик! Точно мы развалимся , а не...В УТ МВД России п...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Итог работы свадебный кортеж к стенам кремля и полная несостоятельность силовых структур и правоохранительных органов...В УТ МВД России п...
  • Сергей Васильевич
    Сколько пляжей не обследовано? Сколько их вызывают тревогу и заботу МЧС?МЧС России: более...

В Краснодарском крае полицейские задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве

В Краснодарском крае полицейские задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве

В дежурную часть отдела полиции Центрального района Управления МВД России по городу Новороссийску с сообщением о мошенничестве обратился местный житель.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх