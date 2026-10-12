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Суд приговорил к срокам обвиняемых в хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево

Суд приговорил к срокам обвиняемых в хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево

Химкинский городской суд Московской области приговорил к срокам от 8 до 17 лет пятерых обвиняемых хищении денег у граждан, в том числе участников специальной военной операции (СВО), прибывавших в аэропорт Шереметьево.

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