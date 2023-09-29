Главная парковка Новосибирска на площади Ленина станет платной со 2 октября

«Все парковочные места будут работать в платном режиме, кроме мест для парковки транспортных средств, управляемых инвалидами, а также перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов», – сообщают в пресс-центре мэрии.
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