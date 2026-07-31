Театр абсурда
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Театр абсурда

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Как «король Слободы» продал Минобороны китайские изделия за 8 миллионов каждую

Как «король Слободы» продал Минобороны китайские изделия за 8 миллионов каждую

Стоимость реального дрона — 1,2 миллиона. Стоимость такого же, но с биркой «Эфко» — 8 миллионов. Разница — 566% наценки.

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