Спички - не игрушка

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Перелеты по России подорожают летом на 10%

Перелеты по России подорожают летом на 10%

Стоимость перелетов по России в летний период может подорожать на 10% при увеличении количества авиарейсов внутри нашей страны всего лишь на 5%.

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