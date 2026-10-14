ГКУЗ «Нижегородский территориальный центр медицины катастроф» объявило аукцион на услуги санитарной авиации с начальной ценой 167,7 млн рублей и объемом 697 летных часов на 2026 год.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Рыбарь»: в Крымс...
- ХЛ Пенсионерки из Мо...
- С израильским пас...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым