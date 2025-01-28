В Швеции советник премьера едва не потерял секретные документы

Советник по вопросам национальной безопасности шведского премьер-министра Генрик Ландерхольм объявил о своей отставке, поскольку полиция начала расследование после того, как он нечаянно оставил секретные документы в отеле.
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