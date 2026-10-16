🤝 Дело в управлении. Как власти крымских городов собираются наладить работу обслуживающих организаций? Ялтинская управляющая компания устранила неполадки с оборудованием на автономной котельной современного ЖК.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым