Московское «Динамо» одержало закономерную победу над ЦСКА в столичном дерби и сохранило за собой лидерство в турнирной таблице чемпионата.
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