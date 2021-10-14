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Пермский политех разработал ПК, упрощающий процесс испытаний газотурбинных установок и электростанций

Пермский политех разработал ПК, упрощающий процесс испытаний газотурбинных установок и электростанций

В Пермском Национальном Исследовательском Политехническом Университете создан программный комплекс (ПК), который позволит оптимизировать систему энергоснабжения и снизить затраты компаний, ведущих испытания газотурбинных установок и электростанций.

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