Пермский политех разработал ПК, упрощающий процесс испытаний газотурбинных установок и электростанций

В Пермском Национальном Исследовательском Политехническом Университете создан программный комплекс (ПК), который позволит оптимизировать систему энергоснабжения и снизить затраты компаний, ведущих испытания газотурбинных установок и электростанций.
В Пермском Национальном Исследовательском Политехническом Университете создан программный комплекс (ПК), который позволит оптимизировать систему энергоснабжения и снизить затраты компаний, ведущих испытания газотурбинных установок и электростанций.
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