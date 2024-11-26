Россиян предупредили о новом способе мошенничества

Россияне могут столкнуться с мошенниками при попытке рефинансирования кредитов. О новом способе обмана предупредил глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов, его цитирует РИА Новости.
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