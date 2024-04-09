Град на Халве: Русские виноваты в том, что русские воюют против русских. Но не те мальчики, а особенно их тренер, кто пошёл воевать под Угледар, а те, которые в Москве, в высоких кабинетах©️ Некоторые с 14-го начали последовательно ныть, обвинять Россию, как у них принято, что она сделала не то, не тем и не так, как им хочется, а в конце концов заявил, что если Россия продолжит так себя вести, то пророссийские жители укроины "обидятся и уйдут к правосекам".
"Обиделись и ушли к правосекам"©
Комментарии
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Людмила Письменская
Крым провел референдум и перешел в Россию. А Одесса вышла на улицы, скандировать. Если бы Россия пришла туда со своим войском, была бы сразу объявлена оккупантом. Вспомните, после майдана собрались мэры Одессы, Харькова и Днепропетровска. Мы думали, они решат идти в Россию, а они даже между собой не объединились. Решили каждый за себя. Вот и допрыгались.
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