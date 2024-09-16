Врач Боша: при патологиях сосудов кровоизлияния в глазу появляются раз в полгода

В норме у людей старшего возраста с признаками атеросклероза или тех, кто принимает кроворазжижающие препараты, кровоизлияния в глазу могут спонтанно появляться примерно раз в шесть месяцев, рассказала "Газете.
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