Мизулина призвала к изменениям в процедуре ЕГЭ

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила о необходимости реформировать систему ЕГЭ на встрече со студентами Иркутского национального исследовательского технического университета, указав на недопонимание того как формируются баллы по итогам ЕГЭ.
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