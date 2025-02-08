Мизулина призвала к изменениям в процедуре ЕГЭ

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила о необходимости реформировать систему ЕГЭ на встрече со студентами Иркутского национального исследовательского технического университета, указав на недопонимание того как формируются баллы по итогам ЕГЭ.