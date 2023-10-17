Дмитрий Харатьян в жёсткой форме отчитал сбежавших из России артистов: "Жесть полная!"

Русский артист рассказал о своём отношении к уехавшим из России "звёздам"Актёр театра и кино Дмитрий Харатьян рассказал о своём отношении к звёздным предателям, не поддержавшим Россию в период проведения спецоперации.
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