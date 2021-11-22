Индзаги о 3:2 с «Наполи»: «Интер» обыграл команду с лучшим владением в Серии А»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги подвел итоги матча Серии А с «Наполи» (3:2). «Это был один из ключевых матчей сезона, но самый важный будет через три дня [с «Шахтером» в ЛЧ].

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