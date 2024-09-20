Врач Попов назвал продукты, опасные для здоровья мозга

Опасность представляет еда с высоким содержанием скрытого сахара и соли Профессор кафедры терапии и фармакологии Университета РОСБИОТЕХ Владимир Попов назвал РИА Новости о продукты, которые способны негативно сказаться на здоровье мозга и увеличить риск инсульта.