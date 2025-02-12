В Госдуме призвали предоставить скидку в 50 процентов на оплату ЖКУ для многодетных семей

С инициативой выступил депутат Сергей Колунов Единый федеральный подход необходимо ввести, предусмотрев установление 50-процентной скидки на оплату услуг ЖКХ для многодетных семей и 50-процентной компенсации на взносы за капитальный ремонт по всей стране, сообщил РИА Новости зампредседателя комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.