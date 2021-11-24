Звезды, высыпавшие на темнеющем небосводе, кому они были нужны? Кто поднял голову, оторвал взгляд от ярких витрин, звенящих бубенцами лошадей, весело катящих экипажи, да и кто бы мог разглядеть хоть что-то? Свет фонарей заменял им звездный свет, никому до него не было дела, ведь праздник же! В морозном воздухе – зима как будто специально подгадала и пришла, когда ее уже перестали ждать, аккурат к Рождеству – кружились легкие снежинки, ветра почти не было, и они плавно опускались под ноги, устилая мостовую чудесным белым покрывалом.