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Блинкен заявил, что США внимательно изучат предложенный Киевом "план победы"

Блинкен заявил, что США внимательно изучат предложенный Киевом "план победы"

США внимательно изучат предложенный Киевом "план победы", чтобы понять, что еще требуется от Вашингтона для помощи Украине, заявил государственный секретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции в Нью-Йорке.

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