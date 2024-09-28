Блинкен заявил, что США внимательно изучат предложенный Киевом "план победы"

США внимательно изучат предложенный Киевом "план победы", чтобы понять, что еще требуется от Вашингтона для помощи Украине, заявил государственный секретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции в Нью-Йорке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии