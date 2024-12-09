Встреча руководства Общества с молодыми специалистами.

6 декабря прошла традиционная встреча молодых специалистов с руководством ОАО ´Белшина´.Встреча прошла в формате ´открытого диалога´, что позволило молодым специалистам задать интересующие их вопросы и получить полезные советы от руководства.
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