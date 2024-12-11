Сравнение Indiana Jones and the Great Circle с трассировкой путей и без Релизная версия экш...

Сравнение Indiana Jones and the Great Circle с трассировкой путей и безРелизная версия экшена Indiana Jones and the Great Circle отличается от версии для раннего доступа тем, что проект получил поддержку трассировки путей для освещения, теней и отражений.
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