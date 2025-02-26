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Царьград

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Русские находят способы поддерживать форму в офисе: 32% выбирают лестницы

Русские находят способы поддерживать форму в офисе: 32% выбирают лестницы

Аналитики медиа-холдинга выявили, что 32% русских предпочитают пешие прогулки по лестнице вместо лифта на работе, а 21% занимаются простыми упражнениями в офисе.

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