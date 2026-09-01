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Соцобъекты в Ленобласти проверяют после сообщений о минировании 1 сентября 2026

Соцобъекты в Ленобласти проверяют после сообщений о минировании 1 сентября 2026

Утром во вторник, 1 сентября, сразу в несколько социальных объектов в Ленинградской области поступили сообщения о минировании.

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