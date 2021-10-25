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Тюменец подал в суд на бывшую жену из-за порочащих его сторис

Тюменец подал в суд на бывшую жену из-за порочащих его сторис

После восьми лет брака жена подала на развод. После чего женщина начала публиковать в Instagram сторис о том, что бывший муж пытается выселить её с детьми из квартиры, отобрать машину, уклоняется от алиментов, а раньше и вовсе жил за её счёт.

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